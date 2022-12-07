搶攻年菜外賣商機，饗賓餐旅集團旗下六大餐飲品牌國民Buffet「饗食天堂」、多國蔬食百匯「果然匯」、「小福利麻辣鍋」、鮮香川味「開飯川食堂」、人氣泰菜「饗泰多」，以及經典台式「真珠 台灣佳味」各自推出外帶年菜組合，滿足各個家庭的用餐需求，葷素兼具，菜系齊全，即日起開放訂購，消費者可於各品牌各分店或「饗帶走EATOGO」平台訂購，並依指定日期和時段前往指定分店取餐。

「饗食天堂」結合中、西、日式料理的「開運極上饗宴」年菜組合，提供8歲到80歲都喜愛的多國百匯盛宴，7菜1湯各自滿足，豪奢Q彈鮑魚與飽滿甜白蝦的「珍饌極鮮海味雙寶」、「諸事好運德國豬腳」、人氣最夯「紅運久久燴牛肉」、養時費工手路菜「御品紫米人蔘雞湯」等，每套5,288元。

「果然匯」的6菜1湯全素年菜「團圓蔬福宴」，採用新鮮食材，以各國料理方式呈現素食多樣風味，湯鮮料豐「御品佛跳牆」、採用植物肉煨煮入味「紅燒獅子頭」、象徵吉祥如意的「如意扣玉發財羹」、吸滿荷葉清香與麻油飽滿濃郁的「荷葉蓮子團圓飯」，每套3,888元，亦可加點意喻步步高昇、春節必吃的「開運松露蘿蔔糕」與「紅藜松子楓糖糕」。

「小福利麻辣鍋」提供兩種湯底選擇，包含以自煉牛油與26種辛香料和藥材熬製的「麻辣湯底」，以大骨、新鮮蔬菜、蝦米和大地魚熬煮，入口甘甜的「汕頭湯底」，堅持厚切0.2公分的澳洲M8-9和牛、人氣綜合丸餃、新鮮菜盤全端上桌，更有獨家自製、備受饕客喜愛，以18種天然食材煸香、過濾、慢火拌炒的「十八香特製沙茶」，隨餐贈送保溫袋乙個，每套3,288元，即日起將以常態方式於全台門店，和「饗帶走EATOGO」平台販售。

嗜辣饕客最愛的「開飯川食堂」推出「鴻兔大展開運年菜組」，承襲50年以上的桃園福利川菜正統手藝，精選海陸食材巧妙展現年菜新滋味，推出「六品」、每套5,188元、「七品」每套5,988元兩種選擇，包含集鮮美於大成的「珍饌鮮鮑佛跳牆」、古法靜置超過24小時的經典「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、滿滿烏魚子搭配香脆櫻花蝦的「烏金櫻花蝦米糕」等，今年亦推出新年菜「筍香富貴四方肉」，將黃金比例帶皮豬五花滷煮入味，搭配鹹香脆口筍乾。

「真珠 台灣佳味」匯整全台阿嬤的年味手路菜，推全新年菜組合「鴻兔大展團圓宴」，共有「七品」每套6,388元與「八品」每套4,688元兩種選擇，年年有餘必吃「迎春清蒸海石斑」、酥炸鹹香「香酥紅槽肉米糕」、醬香滿溢「富貴紅燒三品豚」、高溫芝麻香油澆淋「雙喜蒜蓉蒸草蝦」與先滷後燒「珍饌花雕燒牛腩」（2擇1），以上選的食材融合紮實手藝，獻上最道地的台灣年菜。

「饗泰多」推最澎湃年菜， 10菜1湯「迎新春泰團圓宴」年菜，囊括泰式料理經典菜色，涮嘴又開胃「酸辣珍饌海鮮涼拌」、饕客力推超厚「冠軍月亮蝦餅」、經典名菜「清香檸檬魚」、濃郁香酥「黃咖哩軟殼蟹」、白飯小偷「扒飯打拋豬」、超浮誇2cm「豪華海鮮烘蛋」，還有必吃咖哩料理「帕能咖哩燉松阪」、「瑪莎曼燉牛肉」（2擇1），餐後再來份濃香「泰奶生乳捲」。