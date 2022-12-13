抗通膨、春節假期長，今年量販、超市預購年菜狀況明顯增溫；根據全聯、大潤發統計，近期預購套組還是以CP值高為主力，小家庭五道有1千元有找，平均團圓套組則在2-3000元最普遍，由於假期長單點菜式與生鮮蔬果海肉、火鍋料等會是銷售主力，估預購有望衝出2成業績成長。

全聯今年推出9大類88道料理供應年節需求，過年兩周前預購，並送生鮮買菜金50元；全聯表示，從歷年銷售狀況來看，過年前四周的銷售占比是整體6成，提前年菜預購推出歷年暢銷品、米其林名店、生態友善及蔬食素食類別，其中平價又高CP值熱銷年菜，去年包括「呷七碗櫻花蝦米糕」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」、「海味街芋頭炊粉」、「蔬食佛跳牆」、「紫想芋見菱甜米糕」等。

而去年銷售貢獻最高，則有團圓套餐、冬令鍋物和名店名菜，銷售占整體6成左右，其中套餐類因為方便且實惠最受歡迎，今年延續往年買氣，再度推出7款限量年菜組，價格從1,380元~2,990元，特別推薦去年賣逾3,000套的十全十美團圓年菜組，還有獨家銷售的藥膳鮮蝦等限量4,000組。

大潤發春節推出的現貨、預購年菜，超過150款菜色，並於全台20店限時舉辦年菜試吃；大潤發表示，觀察今年買氣較去年佳，同期整體業績較去年成長20％，開賣2周冷凍年菜就屬雞湯、佛跳牆最受消費者青睞，其中雞湯已賣出3,000盒，套組年菜則從千元不到的價錢起跳，目前以「阿嬤ㄟ辦桌菜」銷量最佳，12道只賣3,288元，平均一道不到300元，高CP值組合賣最好。