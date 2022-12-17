全台溫度驟降，周末低溫介於6至10度間，為協助街友渡過首波寒流，社會局長周榆修表示，已於17、18日於萬華區及中正區開設街友避寒所，並派社工至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處協助街友入住，17日晚間他也會前往避寒所發送暖暖包、熱食及保暖衣物等關懷街友。

周榆修提醒，有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖以免失溫，長輩或體弱者務必特別留意保暖，減少外出，並請市民注意電器、熱水器的使用安全，保持居家通風，12區的社會福利中心及老人服務中心皆全員戒備，如有禦寒物資需求者，經社工評估後，可就近向社會局各區社會福利服務中心領取。

社會局表示，9日啟動全市街友大夜訪，發送睡袋、外套等禦寒物資，因應寒流，已於17、18日於萬華區及中正區開設街友避寒所，並告知會夜宿北車、艋舺公園的街友可入住避寒所，目前狀況都還好。

台北市至11月底獨居列冊之長者人數達8368人，社會局也啟動提醒獨居長者防寒措施，並由14家老人服務中心志工、社工員及獨居長者民間認養單位人力，電話問安及關懷訪視獨居長者，提供相關資源協助。

此外，善心人士若要發放物資及餐食，建議可接洽社會局中正社會福利服務中心或萬華社會福利中心，統一由市府整合物資捐獻，讓資源可以給需要的民眾，幫助弱勢度過寒冬。捐獻電話：（撥打市民熱線1999；中正社福中心：02-23962340；萬華社福中心：02-23365700）。