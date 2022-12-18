台北今迎來入冬以來第1波寒流，台北市政府社會局17日至18日連續2天啟動街友低溫關懷服務開設街友避寒所，並未設置任何入住條件。社會局不只出動社工告知街友避寒所開設訊息，也與衛福部長薛瑞元等人在17日晚間赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站為街友致贈暖暖包與防疫口罩，勸導入住避寒所。

為因應此次低溫冷氣團，社會局已在9日啟動全市街友大夜訪，12區社福中心針對轄區內街友進行訪視關懷並放禦寒物資，近日社工則逐一勸導街友入住中途之家或返家，以保障生命健康安全。

由於台北市夜間溫度低於12度以下，社會局針對台北車站、萬華區等街友聚集處成立無任何入住條件的臨時避寒所，鼓勵他們儘可能前往過夜。另外，現有2處街友安置處所提供24小時安置服務，有需求的民眾可洽詢1999。

薛瑞元、衛福部政務次長李麗芬、司長蘇昭如、副司長楊雅嵐等人，則在17日晚間與社會局長周榆修赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站訪問街友，致贈暖暖包與防疫口罩，關心其健康狀況，再次勸導入住避寒所。

周榆修呼籲，低溫期間，長輩與體弱者應多加留意身體狀況，民眾如有禦寒物資需求，經社工評估後可就近向社會局各區社會福利服務中心領取，也呼籲街頭朋友們於低溫期間接受收容，如有需要，可撥打1999求助，並提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。

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