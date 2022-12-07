Google公布2022年台灣搜尋榜單，疫情相關的搜關鍵字雄霸十大關鍵字中的四席，1922更高居關鍵字榜首，年度十大議題中烏克蘭高居榜首，柬埔寨也因詐騙案而登上十大議題的第七名，而已經4年未曾入榜的iPhone也因為i14上市，而重新擠入十大議題排行榜，另外為迎接國境解封潮，Google特別推出國外旅遊目的地搜尋榜單，沖繩高居冠軍。

Google表示，今年以來多波本土確診高峰，讓今年十大搜尋關鍵字中，與疫情相關的關鍵字就拿下四席，除了居冠的1922之外，還包括疫情、快篩地圖、疫苗預約，而今年9月地牛大翻身，帶動地震成為關鍵字第三名，台灣網友也關心國際重大突發事件，年初的俄羅斯入侵烏克蘭、夏天日本前首相安倍晉三遭暗殺、11月才開打的世足賽賽事戲劇性逆轉，都讓烏克蘭、安倍晉三、世足賽名列年度十大關鍵字榜單中。

而在十大搜尋議題榜單中，則顯示台灣人關注人身安全、公共意外與民生議題，「柬埔寨」就因為前往台灣人前往海外尋求高薪工作卻遭詐騙，以及後續跨國營救行動引發的爭論而登上第七名，全球震驚的韓國梨泰院的重大推擠意外則位居第十。有趣的是，iPhone在台灣已經連續4年無法進入Google搜尋任何榜單內，今年卻因iPhone 14上市而重新現身於十大搜尋議題榜內、排名第五，不過看不出來網友是想知道i14系列創新糟到什麼程度而來搜尋，還是因為特別想買i14系列才卯起來搜尋。

另外，國境從今年10月開放之後，台灣人蜂擁出國度假，Google搜尋也很應景地提供台灣人國外旅遊目的地搜尋排行榜，搜尋量最高的前10大旅遊景點都位於亞洲，顯示台灣人在後疫情時代，出國旅行優先選擇短程飛行即可抵達的鄰近地點，而台灣人對日本的熱愛更反映在日本的沖繩、東京、大阪、北海道包辦前四名。

今年的十大人物搜尋排行榜反映台灣人對影視娛樂的高度關注，林志穎因為駕駛特斯拉自撞、火燒車而居人物排行榜搜尋冠軍，藝人感情世界則帶動大S、具俊曄、強尼戴普入榜，而年初率團訪台的美國眾議院議長裴洛西高居今年台灣Google人物搜尋排行榜的亞軍，則顯示台灣人對台灣特殊狀況的高度關心。