長笛家樊曼儂慧眼識英雄，她表示，在2011年就注意到鮑里斯。（新象藝術提供）

伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎得主、以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格將再度來台，挑戰一晚演奏兩首鋼琴協奏曲，分別是拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲、普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲，兩首頗具份量的曲目，令樂迷十分期待。

長笛家樊曼儂慧眼識英雄，她表示，在2011年就注意到鮑里斯，「他在2013年贏得最具挑戰性、最負盛名的伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍，決賽演奏拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲。最令人激賞的是，吉爾特伯格無窮的能量爆發力，全心付出，神采飛揚，游刃有餘地配合指揮的節拍。當看到演奏圓滿的剎那，那種悸動，他將我們的心靈帶到最大可能的空間，讓我非常感動，音樂家與觀眾直接的共振。當下立即決定，這位鋼琴一定要介紹給台灣觀眾。」

樊曼儂回憶，當時吉爾特伯格還相當年輕，「他飛黃騰達的速度比我預期還要快速，程度始料未及，到了2015年他在國際間已經受到相當注目，與Naxos唱片公司簽約短短七年間，已經錄製了十多張專輯。除了錄製專輯，亦積極到各地演奏，與四重奏、交響樂團合作，他的活躍程度十分驚人。」

樊曼儂表示，「我對吉爾特伯格的觀察，他的身形不算高大，可是他彈奏出來的力量卻是非常巨大。吉爾特伯格的個性安靜、深沉，語簡精銳，雙眼靈犀，無需太多言語已了然於心。後來發現他也可以改編樂曲，將蕭斯塔科維契弦樂四重奏改編給鋼琴，其專輯榮獲法國金音叉獎。2022年與帕佛哈斯四重奏錄製布拉姆斯鋼琴五重奏亦榮獲金音叉大獎。有啟發性，弦外之音。智慧的能量，同是音樂人，特別心有戚戚焉。當數位音樂興起，唱片公司業績慘澹，唯獨他依舊不斷地錄製專輯。」

明年是拉赫曼尼諾夫150週年冥誕，吉爾特伯格為此策畫了最新計畫拉赫曼尼諾夫全集。如同19世紀前許多音樂家是演奏兼作曲；他也規劃演奏生涯，策畫鋼琴名家主題系列全集演奏並錄製專輯，同時他熱愛攝影，透過部落格與更多網友分享音樂的喜悅。

演出將於1月9日在台北國家音樂廳登場，指揮為莊文貞，樂團為長榮交響樂團。