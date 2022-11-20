一手帶娃，一手彈琴，今年6月才剛贏得范．克萊本國際鋼琴大賽銀牌的俄國鋼琴家安娜．葛努仙涅，對育兒也很有心得。（陳信翰攝）

一手帶娃，一手彈琴，今年6月才剛贏得范．克萊本國際鋼琴大賽銀牌的俄國鋼琴家安娜．葛努仙涅首度來台，和台北市立交響樂團同彈演奏音樂界的高山曲目柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，日前已完成苗栗場演出，即將到台北。

特別的是，葛努仙涅才剛出生幾個月大的小兒子也同行跟著巡演，對於育兒她很有心得表示，「我大兒子因為我之前參加比賽，很常不在他身邊，現在我希望能盡可能地陪他們。」言語間流露出母愛。

葛努仙涅表示，她和先生都是音樂家，都有各自的演出行程，曾經最忙的時候，一家四口能相聚的時間，不到一周，也因此她選擇能不分開就不要分開，「大兒子也有跟我一起巡演過，現在是小兒子跟著，這已經變成我生活的一部分了，這讓我在巡演時不會感到孤單，因為隨時都有事可忙。」

葛努仙涅表示，大兒子是在疫情下出生，懷上小兒子的時候，又遇上烏俄戰爭，她希望假如有第三個孩子，世界可以恢復和平的模樣。

又要育兒又要練琴，生活應該如何平衡？1991年出生的葛努仙涅坦言：「我不知道，我也還在摸索中。」但她強烈建議，不要害怕開口尋求幫助，「這是一件很重要的事情，也是我真實的體驗，大兒子我照顧他時，等到他睡著，我該練琴時，但我已經沒力氣了，我後來才學會請人幫忙照顧是一件很重要的事情。」

葛努仙涅說，請人照顧時，孩子還是可以和她待在同一個空間，「但是我會因此有餘裕和自己的空間，開始練琴和整理自己，這樣的獨處狀態，對現在的我而言也很重要。」她整理出三個要點，「做一名母親，需要保持健康的態度、尋求幫助，還有好好的睡覺。」

這趟來台演出曲目吃重，柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲，葛努仙涅表示，這首曲目可說是每個俄國鋼琴家必備的曲目，也是一座人人都想要征服的高山。

「從小到大每個學鋼琴的人都在練，比賽也會比，大家都想要比到最後一輪，可以彈這首。」葛努仙涅也幽默表示，「能在比賽時彈到這首，也會有一種『最後一天來臨』、此生無憾的感覺。」

葛努仙涅表示，她第一次彈這首曲目是15年前，現在她每次彈，都希望自己可以盡可能地再進階，「這是一首很困難的曲目，跟著我一起成長，隨著音樂和演奏能力而有不同的表現，上台是一件很靈性的事情，充滿感知力，每一次會感受到不同的靈感，因而有所不同，雖然曲目很難，但我們要去享受那個當下。」

葛努仙涅認為，作為音樂家最棒的事情，就是可以從不同領域吸收到新的事情，滋養她的音樂演奏。在台北的音樂會將於11月20日在台北中山堂中正廳登場。