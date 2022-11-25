國民黨南投縣長候選人許淑華（右二），選前之夜舉辦音樂會。（廖志晃攝）

國民黨南投縣長候選人許淑華（左二），選前之夜舉辦音樂會。（廖志晃攝）

選前之夜，決戰南投市，國民黨南投縣長候選人許淑華，回防本命區在南投市區徒步掃街拜票，並且同步於南投市、草屯鎮舉辦音樂晚會，邀請歌手與民眾同樂，紓緩選戰緊繃氣氛。

許淑華在南投縣立體育場舉辦音樂晚會，包括南投市長候選人張嘉哲，縣議員候選人宋懷琳、游顥、洪浩原、林儒暘、林憶如、紀百鍊、史雪燕、洪志杰、張錫淵等人都到場參與；出身水里鄉的藝人侯怡君，也到場力挺許淑華。

許淑華在選前之夜回到南投市，以徒步掃街拜票時表示，南投是她的家，不是故鄉，所以她20年來一直都和鄉親在一起。

許淑華說，選舉也可以有輕鬆的氣氛，不一定要打悲情牌，搞得非常緊張，因此，她在選前邀請歌手到南投，陸續在埔里鎮、竹山鎮、南投市及草屯鎮，舉辦音樂晚會，讓大家放輕鬆，以歡喜的心情迎接勝利。

許淑華並評價競爭對手蔡培慧，此次參選縣長一路走來，能夠拚到最後一刻，精神可嘉，也是可敬的對手。