九合一選舉期間，南投縣包括縣議員、代表候選人及樁腳等12人，因涉及賄選被羈押禁見；而在全縣議員8選區中，第一、二、四、五選區，都有議員候選人涉及賄選，等於全縣半數選區，將來若當選人被判決當選無效，缺額將依落選人得票高低遞補。

本屆縣議員選舉時，南投縣第一選區（南投市、名間鄉，應選10席），因為當選的議員涉及賄選被判決當選無效等因素，竟然從落選頭陸續遞補3名議員，因此被戲稱「選不上也補得到」。

南投地檢署主任檢察官李俊毅指出，今年九合一選舉，已有縣議員候選人1人、縣議員候選人父親1人、鄉鎮市民代表候選人3人、及樁腳7人，共12人因涉嫌投票行賄遭羈押禁見，還有1名被諭知交保的議員候選人當選；查賄團隊在選舉過後，仍持續嚴查賄選，向上追溯行賄金錢源頭，行賄者即使當選，檢方也會提起當選無效之訴。

李俊毅表示，依《公職人員選舉罷免法》第120條規定，選舉委員會、檢察官或同一選舉區候選人，都可以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴。至於檢方偵查中，與縣議員第一、二、四、五選區選舉有關的賄選案件，是否提起當選無效之訴，仍視偵查事證而定。

南投縣選委會表示，雖然議員選區傳出賄選案，還有涉賄者當選，但在未判決確定前，仍將依法於12月2日公告當選人名單；將來，如果當選人被判決當選無效確定，缺額由落選人依得票數高低遞補。