國民黨台北市黨部3日舉行台北市感恩茶會，國民黨主席朱立倫（前右三）台北市長當選人蔣萬安（前左三）、徵召參選第三選區立委補選王鴻薇（前左四）及黨籍市議員們齊聚慶祝勝選並展現團結氣勢力爭立委補選成功。（陳怡誠攝）

台北市長當選人蔣萬安小內閣人選還未公布，將於12月5日與台北市長柯文哲於北市府討論交接事宜，但柯今日直指，蔣萬安比較大問題，可能是人還沒找好。而蔣萬安今日被問及小內閣，仍不願鬆口，僅不斷重申三個用人標準、積極徵詢中，甚至連外媒關心蔣介石相關議題，蔣萬安仍回答「專注在人才尋覓」，避談家族議題以及內閣人選。

柯文哲今表示，選完當晚就跟蔣萬安說，一般交接要先確定頭是誰，內閣人事不可能一天找到人，找到一個人就對接一個。最後也酸蔣萬安比較大問題，可能是人還沒有找好，我跟他講這交接要花時間，還是要先找到人再說。

而蔣萬安今出席中國國民黨台北市黨部感恩茶會，由於國外媒體皆相當關心有蔣家血統的蔣萬安，如果執政，是否會因曾祖父蔣介石影響決策，不過蔣萬安卻開始答起內閣問題，表示主要還是專注在人才尋覓過程，團隊也在規畫後續符合市民期待的市政，這才是我們目前關注的焦點。

不過後來媒體再追問是否會前市長郝龍斌市府班師回朝、侯市府團隊入主等問題，蔣萬安皆回覆，團隊尋覓人才都在作業中，也在積極爭取符合專業、品格、用人唯才標準的人選，「好酒沈甕底」，接下來會提出讓市民朋友滿意的名單。

至於被問及柯文哲酸言「人還沒找好」、立委林奕華擔任交接小組召集人是否為進軍市府前奏，蔣則再度重複回應，相關人才徵詢作業跟過程都會聽取各方意見。

另外媒體問及接下來立委補選要怎麼輔選王鴻薇，蔣萬安表示，今上午已特別召集開會，要求地方主任即刻與鴻薇議員團隊對接，也會在各層面給予最有利幫忙，至於議員秦慧珠在臉書吐露「當了24小時的備援投手」的委屈心境，蔣則緩頰，非常謝謝秦姊的體諒跟協助，台北隊的團體戰就是大家相互協助支援，就各自最佳戰鬥位置分進合擊。