台北市第3選區（中山、北松山）立委補選開打，但民進黨候選人吳怡農卻對非核家園，松山機場遷建等議題似未準備好應對方案及說詞。前立委郭正亮今(8日)在《大新聞大爆卦》節目強調，吳怡農竟然選在10月去結婚，全世界都知道單身才有票、結婚沒有票，尤其吳怡農是靠顏值起家的，看起來吳怡農根本沒有想到他要選，也沒做好準備。

「我看到今天齁，我是認為他根本沒有想到他要選！」郭正亮表示，你去想一想，一個人如果預期自己會補選，從政就是一個策略家、一個投資家，他永遠都在看未來，所以他一定都要去算未來可能會怎麼走。「你如果預期你要選，你怎麼10月去結婚吶？你到底在想什麼？」

郭正亮指出，單身跟結婚的票是不一樣的，這個全世界都知道，這個政治學都有研究。「農婦」一定會有人失望，那你如果要選，怎麼會10月去結婚呢？而且也不是很遠，如果6月結婚，那沒有話講。你10月結婚，12月登記補選，然後(明年)1月8日就要投票了。

郭正亮強調「啊忍耐一下不行喔？你為什麼急著在10月結婚？這我真的是...（舉雙手投降狀）」。主持人馬千惠問，還是吳怡農覺得跟他的選票沒關係？「怎麼會沒關係啦！」郭正亮說，去問任何做選舉研究的人，就是說，你本來就是靠這個(顏值)起家的。

「我跟妳講，結婚沒有票啦，單身才有票！」郭正亮提到，2020立委選舉，吳怡農跟蔣萬安都在那邊簽書，一堆粉絲排隊，兩個都是有明星氣質的人，明星可以隨便結婚嗎？尤其還在演藝事業正要走上軌道的時候，從政跟演藝事業邏輯是一樣的，演員可以隨便結婚嗎？蔣萬安是沒辦法，已經結婚了，就拚命生，那他打的是年輕爸爸、好爸爸、愛家好男人，改訴求。

郭正亮下結論：引申到非核家園，松山機場遷建等議題，吳怡農給人的感覺就是沒有準備。