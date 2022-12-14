大陸暫停台灣水產品、多項食品進口，行政院發言人羅秉成10日稱，大陸對台灣採取歧視待遇，包括只有我們必須以紙本申請，其他國家可上網填報。前民進黨立委郭正亮表示，這件事情對民進黨很傷，不要以為能永遠瞞騙那些農漁業者。

針對台灣多項食品被禁，郭正亮14日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，食藥署告訴他們的資料，比後來要填的資料要少，所以他們就不知道怎麼填了，這表示食藥署也沒有完全掌握狀況。

郭正亮指出，他好奇的是，為什麼沒有人敢把表格秀出來給大家看。台灣若是真的認為大陸是歧視，就把表格秀出來跟日本的一一比對，一翻兩瞪眼，讓全世界都來看。但為什麼沒有這樣做，這就跟台積電去美國投資一樣，如果真的得到這麼大的利益，政府早就出來宣傳了。他看到的日本表格跟台灣表格並沒有差別，而上網申請，可能在時間上有差別。

郭正亮認為，這件事情對民進黨是很傷的，不要以為永遠能瞞騙那些農漁業者，雖然很多農漁業者都是綠票，可是他們早晚也會得知真相，因為這種事情就是一翻兩瞪眼，沒什麼好說的。