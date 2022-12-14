北市立委補選備受各界關注，其中民進黨候選人吳怡農近期更是話題不斷，根據TVBS 11日公布的最新民調，吳怡農民調為38%，國民黨候選人王鴻薇則為46%。對此，精神科名醫沈政男估計，補選結果將是吳怡農落敗，而他的得票率會跟2020年大選剛好一樣，「也就是45%」。

沈政男12日在臉書發文解釋，會這樣預測，除了是因為吳怡農選法太佛系，還有更重要的一點，就是大家對民進黨敗選後的改革仍有不滿，而其中最大的不滿，就是行政院長蘇貞昌不只還沒下台，且很可能在明年1月底內閣改組時也不會動到他，就這樣繼續做到總統蔡英文下台。

對於民進黨稱維持蔡蘇體制是穩定政局，沈政男則吐槽，如果是這樣，2016年就不用政黨輪替、2018年九合一大選民進黨慘敗時，時任行政院長的賴清德也不用下台了。

沈政男提到，蔡英文和蘇貞昌，和民進黨內的部分人士，依然認為此次大選只是小輸，不是大敗，「還有什麼地方選舉雖然選不好，但蔡蘇的滿意度還是不低，因此蘇貞昌不必下台云云」，但若真的要這樣論述，沈政男也直言，他也是沒辦法了。