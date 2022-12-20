台北市第三選區立委補選倒數19天，國民黨立委候選人王鴻薇今天再跟對手民進黨立委候選人吳怡農叫陣，表示與吳辯論的大門始終是開的，等待吳，吳準備好了就來接受辯論。（周志豪攝）

台北市第三選區立委補選倒數19天，國民黨立委候選人王鴻薇今天再跟對手民進黨立委候選人吳怡農叫陣，表示與吳辯論的大門始終是開的，等待吳，吳準備好了就來接受辯論。

王鴻薇也自嘲，競選團隊成員跟她講，辯論都是支持度落後的人主動提出，「像我這麼想辯論的人很少」。

對於吳怡農稱，王鴻薇錯把立委監督當政見，但立委監督是職責。王反擊，過往很多立委候選人選舉公報中也把監督當政見、目標，民進黨的也很多，這不是民主常識？難道以前人的政見都是亂寫的嗎？「這是吳怡農不想辯論的藉口」。

談到吳怡農，王鴻薇說，吳怡農是蔡英文總統欽點、刻意栽培，從3年前吳參選台北市第三選區立委時就可以看得非常清楚，吳本人也不否認自己是小英男孩；至於吳會不會如外傳成為「林智堅2.0」，要由市民判斷。

吳怡農自詡國防、國安專業，王鴻薇說，吳有沒有國安專業，可以聽聽如退輔會主委馮世寬等國安、國防專業人士對吳的指教。

王鴻薇舉例，吳怡農提出松山機場遷建政見後，她有提醒這牽涉國安層次問題，當時吳只回擊稱是攻擊、空洞的批評，但現在愈來愈多人討論與質疑國安層次問題，證明她的提醒是善意的。