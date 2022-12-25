民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農。（資料照／鄧博仁攝）

25日是台北市議員宣誓就職日，國民黨台北市第3選區立委補選候選人、台北市議員王鴻薇也會出席典禮，民進黨候選人吳怡農表示，恭喜王鴻薇高票連任，他會盡全力把王留在台北市議會，不讓她背負落跑惡名。

吳怡農說，今天很高興受民進黨台北市議會黨團邀請，他帶了小餅乾當作聖誕小禮物送給大家，除了恭喜議員們就職，也拜託他們接下來兩周幫忙催票、拉票。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培則說，今天藉機會展現民進黨的團結，吳怡農絕對不是「一個人的武林」，他們絕對要贏下1月8日立委選舉。所有民進黨議員初步會跟吳怡農開會，並各自扮演角色，讓吳順利當選。

簡舒培表示，她要呼籲自己的「好同事」王鴻薇，不要忘記11月26日她對松山、信義選民的承諾，做好做滿4年的服務就是議員應該做好的本分，盼她做好做滿不要落跑。

吳怡農指出，恭喜王鴻薇高票連任，自己會盡全力把她留在台北市議會，繼續服務2萬多位選民，不讓王背負落跑惡名。

針對國民黨立委林奕華答應擔任台北市副市長，遭批評藐視選民一事，吳怡農表示，不想留在目前的工作崗位是她的權利，只是選民看得非常清楚，不論是林奕華或王鴻薇，都應該要對投給她們的選民交代。