台北市第三選區中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農上午接受前北市議員阮昭雄的專訪，吳怡農在談到松山機場遷建，強調兩個主管機關的本位主義是挑戰，民航局希望2030年後再說，國防部則是有行政專機問題，不過吳怡農也點出，很少首都正中心有機場，美國華盛頓總統空軍一號，他的機場停在離白宮30分鐘車程的地方，問題都可以克服。

吳怡農接受阮昭雄的網路廣播專訪，再次談到松機遷移政見，吳怡農表示，過去時機未成熟，桃園國際機場客運量沒辦法拉起來，但現在跟過去不一樣，因為桃園機場第三跑道預計在2030年完工，之後客運量就提高到6000多萬人次，是松山機場疫情前客運量的10倍，且台北到桃園機場的交通也愈來愈方便，在2030年之前配套措施做得好就沒問題。

吳怡農強調，另還有挑戰就是各主管機關的本位主義，2個主管機關交通部民航局以及國防部，沒有人想放棄市中心寶貴的地產，但是部會的本位主義不能成為不遷建的原因，要克服各部會顧慮。

吳怡農透露，民航局之前被問到松機遷建，只想2030年後再說，他不反對但現在也不想談；而國防部的擔心松指部問題，他們的核心任務是行政專機。但是公共政策都有取捨，要做的判斷是什麼樣的政策可以符合最大的利益。

吳舉例，很少首都的正中心有機場，拿美國華盛頓總統空軍一號為例，他的機場停在離白宮30分鐘車程的地方，總統都需要搭直升機前往機場搭機，這代表問題都可以克服。

吳表示，松山機場就在松山區，緊鄰中山區，他影響的是居民都市更新的機會，以及台北市交通改善機會，以及周邊3千公頃因禁建而無法實現的公共設施，現在有7年的時間，可以預先討論配套措施。