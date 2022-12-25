在台北市議會正、副議長選舉當天，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農上午拜會民進黨台北市議會黨團，遭國民黨台北市議員游淑慧開酸，不知道吳怡農為何來拜會民進黨團，又不是要選台北市長。國民黨台北市議員徐巧芯也說，不曉得吳怡農今天是來選議長還是副議長？

游淑慧說，她不知道吳怡農為何要來拜會民進黨團，畢竟吳不是選市長，應該盡快跑回選區。其實吳怡農要考慮從基層開始起步，會比較接地氣，而不是天降到立法院。

徐巧芯則說，台北市議會今日最重要的是正、副議長選舉，不曉得吳怡農今天來議會究竟是要選議長還是副議長？建議吳從議員開始選，因為他對地方建設不熟，像是提出松山機場遷建議題完全沒有配套，更引起民進黨內爭議，若能從基層開始耕耘會更好。游淑慧則提議，吳怡農當台北市議會的「實習生」，是不錯的選擇。

針對外界質疑王鴻薇為落跑議員，徐巧芯表示，擴大服務沒有這個問題。她走一圈松山區，發現里長都希望王鴻薇接棒蔣萬安，日前王鴻薇競選服務處成立時，南松山區得利長也站出來替王拉票跟輔選，故王鴻薇參選獲得南松山、北松山及信義區民眾支持。

她強調，以王鴻薇在地的耕耘而言，信義跟南松山選民都會認為王當選，等於地方多一席立委，大家會很高興，相信王進入立法院後會照顧信義跟南松山選民。

此外，吳怡農今赴台北市議會拜會民進黨團前發生小插曲，他進入議會前遭警衛擋在大門外，最後是在顏若芳的陪同下進去。媒體詢問，是否沒有做好聯絡？吳怡農解釋，自己是等議員，畢竟是受他們邀請來拜會。