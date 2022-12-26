關於還稅於民，周一代理財政部長阮清華表示，目前無還稅於民規畫，預計此會用於減少舉債、增加還債、當歲計賸餘轉入往後年度使用，讓政府財政更健全。他並建言，先前五倍券等也是還稅於民的其一方式，更能結合經濟復甦，但這些目前還在跨部會決策討論。至於國安基金護盤是否因景氣不佳而延長，阮清華並認為，不排除護盤長達2年，則將刷新護盤進場最長天數。

財政部長蘇建榮本月25日借調期滿，確定回到台北大學任教，12月23日上周五是最後一天上班。行政院日前宣布，將由次長阮清華代理。立法院財政委員會審查委員賴士葆等17人擬具「地方稅法通則第4條條文修正草案」，阮清華首次以代理部長身分上台備詢。

財政部預估今年稅收將超徵超過4500億元，還稅於民聲浪高昂，阮清華表示，雖然稅課收入實徵數高於預算數，但實際若總預算加上特別預算一同計算，仍為短絀，目前無還稅於民規畫。預計會用於減少舉債、增加還債、當歲計賸餘轉入往後年度使用，讓政府財政更健全。然若要還稅於民需經預算程序，要採什麼方式處理必須通盤考量。

阮清華並提議，與其單純發現金，不如採用公共政策，像先前的三倍券、五倍券，也是還稅於民的其一方式，並能結合經濟復甦，但這些目前還在跨部會決策討論，會將委員意見帶回去表達。

關於立委擔憂，稅收超徵是否變成政府的小金庫？阮清華明確表示不會。

阮清華為代理財政部長，同時也為國安基金操盤手，關於全球經濟面臨下行，恐拖累股市表現，國安基金是否持續護盤？阮清華坦言，各國升息、烏俄戰爭、疫情等衝擊，加上目前庫存去化持續，景氣低迷時程恐拉長，這次的經濟狀況比2008年的金融危機更嚴重一些，不過只要國安基金委員會沒有決議退場，就會繼續在場內維持股市穩定。

阮清華表示，不排除護盤達2年。即表示會陪同過年護盤，甚至更久，而護盤天數最長為2015年的232天，如今景氣情勢不振，國安基金持續的時間預估將拉長，國安基金今年7月12日傍晚宣布進場至今已167天，可望再刷新護盤進場天數紀錄。