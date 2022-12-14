短影音平台抖音（tiktok）近來成為資安輿論焦點，數位發展部已限制公部門設備下載。對此，前立委郭正亮今（14）日就表示，「抖音要禁，我跟你保證得罪的人可多了，到時候怨氣沖天，然後這麼多所得不多的人，一個月少了幾千塊的收入，你看他恨不恨你」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，對於「抖音被禁造成的民怨，搞不好超過兵役延長一年」，郭正亮坦言，「因為抖音的使用者超過500萬，而兵役延長受影響的人很少，有得人年紀還距離很遠，難道15歲就開始憂慮嗎？加上15歲也沒有投票權，如果是20歲有投票權，那大概也是服完兵役了」。

郭正亮更強調，「而且很多人從抖音得到收入，當經濟不好的時候，這種微小收入就顯得無比重要，比如說因為抖音一個月增加2000、3000元就好，兩、三千也可以買好幾天的便當，或者多去外面吃一餐，那就是小確幸」，郭正亮最後也說，「我相信從抖音賺到錢的人不多，但一定有賺到一些錢，如果真的要禁，我跟你保證得罪的人可多了，根本不了解這個生態就不要輕舉妄動，到時候怨氣沖天，然後這麼多所得不多的人，一個月少了幾千塊的收入，你看他恨不恨你」。