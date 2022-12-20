台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，針對日前中國大陸禁止台灣農漁產品及酒類進口，國人對這件事情的態度，沒想到有30.9％的民眾認為台灣產品被中國大陸禁止進口，是台灣政府的錯，而台灣民意基金會游盈隆看完後則示警「不能忽視」，引發討論。

從台灣民意基金會的民調中可以看到，台灣民眾對於「近年來中國陸續停止進口台灣農漁產品，像鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、午仔魚等等。12月10日又傳出台啤、金門高梁等酒類也被禁止進口，會不會因為中國大陸（中共）禁止台灣產品進口而怪罪台灣政府？」結果顯示，有30.9%的民眾會怪罪台灣政府；60.4％民眾不會；2.3％民眾看情形；6.4％民眾沒意見、不知道、拒答。

此外，游盈隆也表示，這項發現傳達了一個訊息，那就是，絕大多數台灣民眾不會隨中國任意禁止台灣產品進口的「魔音」起舞，「但有三成一國人明顯會受影響，這也是不能忽視的現象。」

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析。本次調查訪問期間是2022年12月12-13日，全國為範圍的20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1070人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 3 個百分點。