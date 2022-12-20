路易斯安那州和西維吉尼亞19日（週一）2州，成為政府部門當中最新禁止在政府設備上使用熱門社群媒體服務抖音（TikTok）的州，擔心中國可能利用它來跟蹤美國人和審查內容。

據《路透社》（Reuters）20日報導，在美國50個州中，約有19個州都開始部分施行政府電腦連線到抖音服務的禁令，其中大部分的限制是在過去2週內所實施的，而最新跟進的州就是路易斯安那州和西維吉尼亞州。

路易斯安那州長阿多殷（Kyle Ardoin）表示，他禁止在政府機關擁有的所有設備上使用抖音，理由是潛在的安全威脅，但沒有確定任何現有問題。西維吉尼亞州審計員麥考斯基（JB McCuskey）說，他也為自己的機關做了同樣的事情。美國官員和抖音已經就國家安全協議進行了數月的談判，這項協議將解決對於中國獲取抖音1億多美國用戶數據的擔憂。但甚至有一些國會議員上週提議禁令應該要擴大到全國範圍，像是如印度等國家已經全面封殺了抖音。

轉們販售企業資安服務的Jamf控股公司表示，過去月以來，越來越多政府客戶禁掉了抖音。大約65%的試圖連接抖音的行為在本月被阻止。約65%的TikTok嘗試連接在本月被阻止，相比之下，今年6月時只有10%的連接被阻止。

抖音重申了一項聲明回應，稱該公司「感到失望，這麼多州都跳上了政治浪潮，憑藉毫無根據的謊言來制定有關於抖音的政策，這對促進美國的國家安全毫無益處。」