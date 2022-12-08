國民黨奪回包括基隆、台北市、桃園市等多個縣市執政，也掀起一波小內閣籌組風潮，高票連任的台中市長盧秀燕今天表示，確實有許多縣市來借將，而因為台中過去4年施政好，也有不少人才自願加入，下屆小內閣會有局部改組，目前仍在綜合評估中。

盧秀燕上午參加台中購物節消費登錄金額突破200億加碼抽百萬活動，被問到小內閣是否改組？她表示，全台22縣市政府都在籌組或改組小內閣，台中市也不例外，但她可以連任，表示過去4年小內閣的施政受到市民肯定與支持。

盧秀燕坦言說，台中市小內閣確實會有局部改組，她目前有點困擾，除了因台中施政成績好、許多縣市政府來請教或借將，還有很多來自各地的人才自願加入市府團隊，考慮整體施政狀況、下個階段的施政目標與如何延續施政好成績等方向，還要再綜合考量。

近日台中小內閣改組引發許多揣測，除防疫成績優異的衛生局長曾梓展、行政經驗豐富的勞工局長張大春被點名可能升任副市長或祕書長等職務，外傳社會局長彭懷真可能投入明年初立委選舉，另農業局長蔡精強、客委會主委江俊龍及消防局長曾進財等人，也都傳出可能退休或回學界任教。