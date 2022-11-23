迪巴葛。(圖／屏縣府文化處提供)

屏東南國音樂節12月進入壓軸，國際級大師齊聚屏東演藝廳，台灣新銳編舞家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞．佐坦(Vakulya Zoltan)共同創作《崩-無盡之下》，以及法國鋼琴家盧卡斯．迪巴葛(Lucas Debargue)獨奏會，將於12月9日、10日接力登場。

《崩-無盡之下》舞蹈作品探索人類在疫情下的身體及心靈狀態，由自身經歷出發，以身心耗盡症候群為創意核心，了解長期處於身心耗盡的精神下，對個人、對環境、對社會造成深遠影響，2位藝術家聯手用他們最擅長舞蹈來詮釋與探討，12月9日晚上7時30分於屏東演藝廳實驗劇場演出。

法國鋼琴家盧卡斯．迪巴葛12月10日晚間7時30分在屏東演藝廳，將為屏東樂迷帶來莫札特、蕭邦、拉威爾、李斯特等經典作品，精湛的演奏技巧與獨特的風格讓他風靡全球。原訂2020年6月來台演出的迪巴葛，因受疫情影響延遲了亞洲巡迴計畫，今年12月，他終於再度抵台，與台灣聽眾分享他精心挑選的罕見鉅作。