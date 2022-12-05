晶圓代工龍頭台積電（2330）將於15日除息，台股年終大戲未演先轟動，股價1日一度衝破500元大關，改寫8月底來高點，海通國際證券最新指出，隨各項利空持續淡化，評價修復行情方興未艾，各大內外資研究機構觀點一致，高呼台積電「還沒漲完」。

台積電將於15日除息，每股配發2.75元現金股利，共將配發713億元，預計於明年元月12日發放。回顧台積電採季配息以來的13次經驗，有九次一日填息紀錄，且最近已連六次上演一日填息行情，顯見台積電改採季季配息後，因單次除息的現金股利較低，市場高度看好填息動能，參與除息行情的意願相對高。

值得注意的是，台積電低點迄今波段反彈逾3成，引發市場討論股價是否已經漲完了？

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，回顧台積電今年前十個月股價表現遜於大盤，主要反應市場對美元升值與地緣政治緊張的擔憂，儘管市場普遍預期台積電基本面明年上半年持續修正，但股價反而愈挫愈勇，第一個理由在於，雖然不確定中美關係緊張何時緩解，但從近期外電來看，俄烏衝突有放緩的可能；第二個理由則是聯準會（Fed）升息幅度正在縮窄，美元接下來可能繼續貶值，前三季困擾台積電股價的外資大舉調節因素，有望舒緩。

蒲得宇強調，台積電評價已從年初的20倍本益比，最低下修到10倍本益比位階，基於市場預期半導體基本面將在明年上半年落底，靜待庫存調整的能見度，研判這波評價修復驅動的股價反彈趨勢將延續。