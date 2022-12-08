「反骨男孩」孫生和前女友Wendy 日前頻傳分手消息。Wendy在6日發文證實分手，感謝對方的付出，但坦言：「你還是要修練愛情學分，我們可以變成朋友。」此外，在昨(8)日與今日，Wendy都有更新限時動態以及貼文，曬出多張火辣照，並表達分手後心情與最新動向。

Wendy在IG上寫下：「珍惜。放下。微笑。前進。」等字句，透露出自身現在的心境。此外，還分享10張火辣照片，只見照片中她身穿一件黑色西裝外套配上熱褲，而外套裡面僅穿著一件紅色的蕾絲內衣，自信露出豐滿的上圍曲線以及傲人的事業線。此外，其中一張照片因為她靠在鏡面球體上，意外露出她的白皙美臀，透過球體的映照，更顯現出她的性感身材。瞬間讓粉絲暴動，在短短時間內便引來3萬多人按讚、分享。

稍早，Wendy在今日更新限時動態，曬出與朋友一同出遊的機場照，表示：「剛回台4天就又要出國了。」更指出要「遠離城市遠離一堆瞎人瞎事。」似乎是想透過旅行，平復近日因分手而備受影響的心情。

事實上，孫生對於分手一事，也在IG上曬出自拍照，回應表示：「Ok的！無需操心各位。」然而有網友指出他的眼睛看起來相當無神，讓粉絲們看了相當心疼，紛紛為他加油表示：「孫哥加油」、「希望兩位都能好好的」、「好的表演者是不會受情緒影響的。」