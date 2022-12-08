郭泓志今（8日）出席他所創辦的運動發展協會首個大型公益計畫「完膳自我-愛心待用餐」記者會，先前透露為《全明星運動會4》黃隊花費百萬的他，被問到是否願意續任《全明星》領隊？他先說了6次不會，「對我來說是人生的一個過程，這個過程持續多久也說不定，明年有機會當然也願意嘗試，但還是先把愛心待用餐這件事做的長遠一點」，後來才補充要看時間規劃，下一季的事屆時再說。

談到為了黃隊花費百萬的事，郭泓志解釋「差不多啊，一個禮拜來回兩、三次，飯店、租場地，經費也花完了，但做事情遠比金錢來得重要，藉由參與這些活動也可以從中學習，當領隊也是責任感的提升」，他也笑說老婆知道後只對他說「你要花就要想辦法賺啊」，也叫他下一季就乖乖待在家。

隊員林玉書之前因傷退隊，而後引發一連串的風波，郭泓志今表示有持續關心林玉書，「她還在我們群組啦，只是不太跟我們聯絡」；日前，他帶黃隊隊員露營，感情相當好，「我們每天都聚在一起啊，不用特別慶祝，每天都在慶祝啊，不用別的獎盃數來證明自己，只要展現出正面那面就是很棒的事。」

郭泓志運動發展協會自今年5月創立以來，致力於台灣基層運動發展，但深入了解後，發現有些孩子因為家庭因素，無法得到良善的訓練資源，甚至三餐溫飽都成問題。因此郭泓志發想「完膳自我-愛心待用餐」計畫，希望孩子都有足夠的營養，並且心無旁騖，專心追夢，「有健康的身體，才能做想做的事」。