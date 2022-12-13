日本藥商鹽野義製藥（Shionogi）13日表示，日本政府已同意，再另外購買100萬劑量的新冠口服治療藥丸。

日本政府早先已向鹽野義採買百萬劑新冠口服藥，現在又再追加100萬劑。Ensitrelvir是鹽野義製藥自己開發的新冠肺炎口服藥，主要作用為蛋白(酉每)抑制劑。商業販售名稱叫做Xocova的Ensitrelvir，已於11月時，獲日本政府緊急授權使用。

Xocova曾遭日本政府質疑，並希望藥商能提供更多與更有效的數據。同時，審理的醫學專家也擔心基於動物研究結果，此新冠藥物或將對受孕造成一定程度的影響，因此也一度延後批准。

治療新冠病毒的Xocova是一種口服藥丸，療程是每天服用一次且連續五天，可治療輕度與中度的患者。

此藥丸是日本藥商首個自行研發的新冠口服用藥，至於美國輝瑞以及德國默克藥廠，也是以口服為主的新冠藥丸，早已被日本政府授權可以在當地使用。