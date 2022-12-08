桃園永豐雲豹超級球星霍華德(Dwight Howard)在台灣迎接37歲生日，啟動一系列公益計畫，8日活力滿滿出席道明與立人兩間校園活動，與全校師生高唱生日快樂歌，親切用中文歡呼「我愛你」，與學生親切擊掌，在投籃趣味遊戲環節中，甚至主動蹲低並用雙手圍繞作為籃框，讓幼兒園小朋友體驗投籃樂趣，鐵漢柔情的舉動，融化在場師生的心。

霍華德上午先前往道明外僑學校，與全校師生同樂，校方為此精心隱藏驚喜，並未提前向學生透露消息，因此他一現身，立刻引發全校學生直呼不可思議，巧合的是，他生日恰巧與學校65周年校慶同一天，校方特別準備超大型生日蛋糕，並邀請霍華德與全校師生投籃同樂，共度難忘校慶。

下午霍華德接著前往立人國小，不僅擔任才藝活動評審，也在小朋友邀請下，大秀一段逗趣舞姿，場面溫馨可愛，之後更接受由學生扮演的小記者們真情訪問，分享身為球員必須保持的拚戰精神，隨後也接受同學們熱情邀約，換上招牌「Superman」裝扮、體驗書法中文字、比腕力，各種活潑橋段逗得全場開懷大笑。

霍華德主動提出將生日結合公益活動，希望以實際行動發揮自身影響力，期待自身除了在籃球場上發揮影響力，也能繼續散播歡樂與愛的力量。