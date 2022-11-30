桃園永豐雲豹職業籃球隊30日全隊前往輔仁大學中美堂，觀看111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，以實際行動支持學生籃球，賽前許多學生為一睹超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）風采，還特地提早排隊進場，也擠滿了場館，場面相當熱烈。

雲豹球員進場時，滿場觀眾接報以熱烈掌聲，霍華德更用手勢熱情回應，讓場邊球迷歡呼連連，球隊當家射手盧捷閔，以及蔡揚名、劉元凱，都是輔大畢業傑出校友，此次回到「老家」與爆滿球迷一起觀看比賽，表示感到相當熟悉與熱血，更祝福學弟們繼續打出優秀成績，前進4強、攻進台北小巨蛋。

雲豹隊觀看的賽事是衛冕軍政治大學對陣上屆第4，也被譽為最強黑馬的萬能科技大學，雲豹全隊看得相當投入，感受UBA現場熱鬧氣氛，賽前霍華德喊著中文「加油！」為雙方球員應援，中場休息時也和兩隊球員互動、寒暄，對於合照要求也親切配合，個性親和的他甚至被突然彈過來的球打到依然是笑容滿面，還開起玩笑，霍華德也激勵學生運動員勇於挑戰，盼為大專籃球激起更多周邊效應。