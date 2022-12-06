111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，大會休兵一天後，6日繼續賽程，世新大學簡賀宇隨隊南下高雄比賽前，看牙醫抽了兩次神經，只是牙痛情況未解，忍痛上場的他仍貢獻14分及生涯單場最多7助攻，加上生涯單場次高5次抄截，助隊113比62擊敗高雄師大，開季4連勝到手。

簡賀宇第1節就飆2記三分球拿10分，為個人本季迄今單節最夯表現，第2、3節他繼續忍著牙痛「咬牙」撐著，但助攻隊友為主，只再各添2分，仍開季連4場得分上雙，賽後表示，原本以為南下前在台北抽兩次神經應可改善牙痛，不料在高雄第1天就隱隱作痛，昨天休兵日還好，今天賽前又覺得不妙，但心想比賽應會忘了痛，卻不太管用，「痛」撐3節後，末節就待在板凳到底，賽後再去看一次牙醫處理。

世新除了開季4連勝，也是從106學年起跨季對戰6連勝高師，本季更繼2日球隊開季首戰113比67贏台灣體大後，第2度單場飆113分，第1節轟34分、上半場62分，62比32領先高師大30分、全場贏51分，均創本季大會本季迄今最高。

高師上次擊敗世新，是2017年3月12日的105學年預賽，比數69比63，時隔5年又8個多月的陳年往事，高師教頭徐耀輝指出，球隊此役開局表現不理想，後來索性磨替補，預賽如能搶晉8強，待複賽再跟世新一搏。

高師大12人全上場、11人有得分紀錄，世新則是12人出賽全員得分、6人上雙，世新本季大一招牌「双生配」陳將双、張俊生各得22、20分，也是連2戰同場得分雙破20，陳將双先發25分鐘，留下22分、9籃板、5助攻、3抄截全面數據。