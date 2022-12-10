富邦悍將蔣智賢10日來到台東參加關懷盃，正好碰上母校高雄復興國小出賽，他也分享國小時的趣事，並透露自己當時自告奮勇當捕手，「因為我覺得捕手面罩很帥，也只要蹲在那裡就好，好像很輕鬆，結果我誤會太多，捕手才是全場最累的。」

國小開始打棒球，一開始教練本想讓蔣智賢守外野，但他卻覺得捕手面具很帥自告奮勇當捕手，結果也曾因為漏球被教練罵，後來升上國中後，教練問他以前守哪裡，他騙說自己是守三壘，「因為不想要再擋球，捕手訓練真的很辛苦，但當然是馬上被搓破，但我很堅持就是不要當捕手。」

他還分享自己蹲捕時發生的小趣事，「以前我們打軟式的，教練叫我們練本壘傳二壘，但有一個捕手傳的球都是拋物線，教練就叫他『往我頭這邊丟』結果他真的丟到教練的頭，我在旁邊大笑，但也一起被教練罵。」

蔣智賢過去沒有打過關懷盃，這次是帶著就讀國小四年級的兒子來台東看復興比賽，昔日執教他的復興總教練何通宇透露，蔣智賢小時候很愛笑，是很乖的球員，並誇讚他天分能力很好，是全方位型的球員，現在蔣智賢的兒子也開始接觸棒球，「他兒子暑假有來玩幾天，還沒有太多訓練，先培養興趣，蔣家的天分都很好。」

蔣智賢透露，兒子在學校是加入田徑隊，60公尺跑9秒86，偶爾有在打樂樂棒球，他笑著說：「我兒子可能是我們蔣家在復興的最後一塊拼圖。