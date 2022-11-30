在「魔獸」霍華德到場看球加持下，政治大學莫巴耶28分、14籃板，三分球5投中4表現精彩，幫助政大輕取萬能科大。（大專體總提供）

T1聯盟桃園永豐雲豹籃球隊30日前往輔仁大學中美堂欣賞UBA大專籃球聯賽，雲豹陣中球星「魔獸」霍華德在中場休息和現場球員、球迷互動，展現親和力，場上比賽的隊伍政大後衛游艾喆中場休息練投時，還接到霍華德突如其來的傳球，所幸自己有投進、沒漏氣。

T1桃園雲豹隊造訪輔大中美堂，不少球迷衝著霍華德進場，中場休息時他跟球迷、兩隊球員都有互動，政大游艾喆尤其幸運，接獲「魔獸」突來的傳球，也「配合」三分空心命中，賽後游艾喆笑說：「現場球迷很hjgh，但我一向很專注，通常不太分心，所以只稍稍瞄了霍華德一眼，沒想到後來練投，他竟把球傳給我，我很意外、也小嚇一跳，但順勢在三分線出手，空心破網實在太神了，隊友林勵更在旁幫腔鼓噪，樂在其中。」

游艾喆補充：「還好那球有投進，當時說沒壓力肯定騙人，但之前霍華德有跟兩隊球員握手，其實很OK啦。」

政大教頭陳子威則說：「全場氣氛很high，我也特別配合叫了個暫停，讓大家可以跟『魔獸』有更多互動。」陳子威回憶道，「魔獸」在NBA顛峰，甚至打美國男籃夢幻隊，勁爆體能讓人印象深刻，因此對「魔獸」不陌生。

這場比賽政大依舊維持衛冕軍氣勢，首節就以31比11領先達20分，便一路領先到終場，99比57擊敗萬能科大，輕鬆完成111學年第一階段預賽7連勝完美戰績，也是跨季23連勝。

111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽，公開男一級有16隊與賽，先分成兩組進行兩階段預賽，在輔大中美堂率先登場的第一階段，政大7戰全勝領先，地主輔仁大學6勝1敗第2，台灣師大5勝2敗第3，國立體大4勝3敗第4，上季4強黑馬萬能科大3勝4敗第5，僑光科大2勝5敗第6，中興大學1勝6敗第7，德霖科大7戰全敗第8。

接下來12月2日到9日在高雄義守大學進行另外8隊單循環對壘的第二階段預賽，參賽隊伍有上季亞軍世新大學、台灣體大、健行科大、北市大學、台灣藝大、高雄師大、文化大學及地主義守大學，12月5日為休兵日。