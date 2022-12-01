富邦人壽大專籃球聯賽為傳遞111學年度精神，打造《UBA陪你實現人生清單》企劃，鼓勵選手勇於嘗試，如同口號抱持「絕對可以」的信心。系列影片於12月1日於SSUtv首播第4集，大專體總力邀人氣創作歌手韋禮安，由原唱親自配唱製作世新大學男籃隊簡賀宇和張俊生到錄音室錄製《如果可以》，從練唱到錄音過程讓他們直呼難度真的超高！

《如果可以》音域廣、原Key對男聲相對高，簡賀宇事前認為一個人沒辦法唱整首，張俊生則擔心高音上不去，瘋狂練習到喉嚨發炎。錄音當天，從試key就花了許多時間，為了加速確認甚至讓韋禮安直接起彈奏起鋼琴，最後以調降4 Key確認，韋禮安從發聲練習到高音、合音技巧，專業又親切的引導，幫助兩人實現願望，而他們的初試啼聲也讓韋禮安稱讚：「這首歌已經這麼難，很厲害！怎麼可以會打籃球、又會唱歌！」

得知是韋禮安來配唱時，簡賀宇當下很驚喜：「沒想到是請專業歌手來教我們。過程中他的教導方式讓我們感到很自然，收穫很多。」錄製過程中簡賀宇也不斷上訴想再唱一次，他說：「都讓最厲害的來配唱了，我一定要唱到最好啊！」而張俊生也覺得非常開心：「能夠讓偶像級別的歌手指導，我們也唱歌給他聽，真的非常難得。」韋禮安在錄製結束後也幽默的表示：「我幫你們完成圓夢了！那換你們幫我圓夢了吧！我要灌籃！」

解鎖錄唱後，帶著正向面對挑戰的信心，讓他們兩位想再往前邁進。大一新鮮人張俊生笑說，唱完歌以後，另一個想完成的人生清單是到街頭表演樂器；而即將迎來個人首次UBA登場，他展現無所畏懼的強烈企圖心，希望能跟著球隊一起進步、團隊更強大，目標絕對是冠軍。

簡賀宇除了想重溫高中時的回憶，許願再唱一次小巨蛋之外，準備打UBA第四個賽季、身為隊長的他，不給自己設定目標：「不猶豫，表現出來就是最好的一面。做不好的時候，更要相信自己，一定可以。」同時也霸氣喊話，本季要將世新大學男籃校史首冠抱回家。

富邦人壽UBA公開男一級B組預賽將於12月2日至9日在高雄義守大學體育館舉行，包含世新大學、健行科大、義守大學、台灣藝大、高雄師大、文化大學、北市大學、台灣體大等8隊將進行循環對戰，屆時將由緯來體育台、MOD緯來精采台、LINE Today以及YouTube SSUtv共同播出。