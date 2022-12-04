近兩季UBA大專籃球聯賽都在公開男子組屈居第2的世新大學，4日在111學年賽季第二階段預賽，在大一菜鳥「双生」陳將双、張俊生各進帳22分幫助下，以91比62擊退文化大學，收下3連勝。

同場同時各得22分，是陳將双、張俊生進入UBA開季3場個人雙新高，更是上季兩人首度合作，替新竹市光復高中打下HBL首冠以來，首度單場得分一樣，先發36分鐘三分球5投中2、外帶新高6助攻及4籃板、3抄截的陳將双笑說，從HBL到UBA，兩人飆高分是常態，卻是第一次同場同分，而且沒有套招，純屬巧合。

先發31分鐘的張俊生，三分球6投中4開季最多，另有3籃板及助攻抄截各2，他回憶，高三起與陳將双搭配至今，的確是首度拿一樣分數，雙22，是很巧很棒的數字。

除了「双生」飆分，此役兩隊另一看點，還有外籍生較量，文化開局就讓阿美、九龍雙先發，開季第一次，世新則沙巴斯丁打頭陣，首節最後1分鐘丹尼爾替補上場，第2節文化雙洋將持續擔綱，世新同樣不讓氣勢被對手壓下，也讓沙巴斯丁、丹尼爾兩人一起上，難得場上雙方4外援同時上場，4人捉對兩組一對一，攻防互不讓，甚至多次「空對空」作戰。