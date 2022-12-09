房屋買賣是人生大事，還有不少人透過「賣房養老」換取退休金、養老金，讓晚年生活有更多選擇！值得注意的是，有些黑心仲介見民眾賣房經驗少，竟然以篩選過、成交總價較低的特殊案例，哄騙屋主賤賣，接著再聯手投機客低買高賣賺價差！

去年8月，永慶房屋經紀人林家緯就曾親眼見識，黑心仲介如何利用屋主信任，說服80歲的獨居奶奶以8折賤賣房產，所幸在林家緯的耐心說明下，屋主才發現黑心房仲的不肖手法，最後決定委託永慶房屋銷售、成功挽回170萬價差，價差高達22%！林家緯提醒民眾，若是身邊親友有賣房計畫，一定要請對方多多諮詢不同業者，才能避免成為投機炒房的下個受害者。

黑心仲介施展溫情攻勢 屋主渾然不覺自己受騙

險些受騙的屋主表示，最初只是機緣巧合下認識了該名仲介，沒想到該名仲介在得知屋主先生在幾年前過世，且未與女兒同住後，開始積極說服屋主賣出名下2房2廳的電梯大樓。還打感情牌，聲稱屋主與他的媽媽年紀相仿，一定會盡全力幫屋主賣出好價錢，並提醒屋主不要相信其他仲介，小心房屋遭不當砍價與賤賣，讓屋主萬萬想不到，自己早已成為黑心仲介的坑殺目標！

所幸屋主姪女恰巧探訪，認為該名仲介沒向屋主說明完整區域房價行情，僅憑幾筆成交紀錄就為房屋估價非常不專業，於是在屋主與黑心仲介簽約委託前，請熟識的永慶房屋經紀人林家緯協助估價，才揭開黑心仲介的操作手法。

房屋險以市場行情8折賤賣 成功挽回170萬價差！

「一開始屋主並不相信她遇上了黑心仲介，請我不要浪費時間跟她談委託。直到我拿出完整的實價登錄資料，屋主才發現該名仲介刻意隱瞞行情，房子差點被賤賣！」林家瑋指出，該社區位於新莊區中平路，是地方優質學區，不只買氣強、潛在買家也多，根據房屋類型、坪數和實價登錄的成交行情來看，當時的平均房屋單價應在38-39萬左右，24坪的房屋應有910 -940萬元的水準。

但黑心房仲利用屋主信任，只拿出幾筆篩選過、成交總價較低的特殊案例，像是屋況差、不具行情參考價值的多年前成交物件，建議屋主以每坪32萬、總價770萬售出，相當於市場行情的8折賤賣，其心可議！屋主在聽完林家緯的分析後，發現黑心房仲的惡劣行徑，也因此決定將房屋專任委託給林家緯銷售，林家緯也透過永慶的聯賣系統，在一天內就找到合適的賣家，最終以超過940萬圓滿成交，為屋主挽回170萬元，與黑心仲介的建議售價有22%價差！

投機炒房猶如詐騙！永慶「真房價保證」買、賣都有保障

林家緯分享，交屋當日屋主很感激他為自己挽回170萬差價，想到一家人曾經幸福生活的房子，差點成為黑心仲介的下手目標，多次感嘆投機炒房跟詐騙一樣可惡，也推薦身邊想賣房的朋友，一定要找「誠實房仲」服務才有保障！

「投機炒房猶如詐騙，若黑心仲介不幸得手、讓屋主以低價賤賣，屆時再聯手投機客買進，簡易裝潢後，再聯手哄抬高價售出，就能從中賺取價差暴利，造成房價不正常上漲。」林家緯提醒民眾，房屋買賣總價高，消費者若想保護自己不上當，一定要比較不同業者提供的買賣保障。

永慶房屋提供業界唯一賣方買方全保障的「真房價保證」，如果房仲未提供賣方完整成交行情說明，或聯手投機客低買高賣賺價差，最高賠償4倍服務費！如果房仲未提供買方前一手成交資訊，或配合投機客隱匿房屋瑕疵，最高賠償400萬元，展現房仲第一品牌捍衛消費者權益、杜絕炒房歪風的決心！