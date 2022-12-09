瑞士信貸周四宣布，已成功增資籌資22.4億瑞士法朗(約23.9億美元)。瑞信將總共籌資40億瑞朗，以實現其轉虧為盈計畫。

瑞信股東行使了他們的98.4%認購權。在行使認購權之後，僅剩1640萬股股份尚未售出。瑞信表示，這些股份預定將在市場上以2.52瑞郎或以上的發行價出售。

瑞信股價周四收漲3.2%，收報2.94瑞朗，顯著高於交易認購價。

執行長Ulrich Koerner說，增資案的成功，對於新瑞信來說一是個里程碑。

瑞信也透過對沙烏地阿拉伯國家銀行(SNB)為首的一些機構投資人的配售，籌資了18億瑞朗。

Axiom Alternative投資的Jerome Legras表示：「配股是此一(籌資)過程的必要開端」，「但這只是漫長而痛苦旅程的開始」。

另一位基金經理表示，增資可能鼓勵那些關注風險的投資人購買股票。

瑞信曾在10月底表示，計畫裁員數千人，並將重心從投資銀行業務，轉向較穩定的財富管理業務。