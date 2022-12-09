（FIFA世界盃小組賽期間消費亮點。圖／Visa提供） 作為FIFA國際足球總會的官方支付科技合作夥伴，Visa公布本屆FIFA世界盃自開始到12月2日小組賽結束期間，所有官方場館內的Visa卡消費數據。數據顯示，FIFA 2022卡達世界盃期間，觀賽球迷的消費總額（按交易額計算）即將超過FIFA 2018世界盃期間的消費總額（89％），並且已經超過FIFA 2014世界盃期間的消費總額（192％）。數據更顯示，88％的消費透過感應式支付完成。Visa海灣阿拉伯國家區域資深副總裁兼集團國際部總經理Saeeda Jaffar表示，FIFA 2022卡達世界盃官方場館內的支付終端設備數量創下新高，同時Visa正在卡達境內嘗試數種創新支付方式，讓購物支付不再複雜繁瑣，球迷可專注眼前的精彩比賽。 FIFA世界盃小組賽期間官方場館內消費亮點方面，從11月20日開幕賽到12月2日小組賽結束，FIFA世界盃官方場館內有70％的消費者支出（按交易額計算）是透過國際發行的Visa卡完成，其中美國（18％）佔比最高，其次是墨西哥（9％）和沙烏地阿拉伯（8％）。小組賽期間，每場比賽場館內消費的平均交易額為23美元。排名前三的消費類別為：FIFA周邊商品（47％）、食品飲料（36％）和FIFA門票（11％）。阿爾賈努布體育場（Al Janoub Stadium）的感應式支付比例最高（91％），波蘭對沙烏地阿拉伯的比賽是感應式支付比例最高的單場比賽（96％）。小組賽期間，路薩爾體育場（Lusail Stadium）的支付交易總筆數領先於其它場館，其中22％的支付來自卡達發行的Visa卡，78％ 來自國際Visa卡。974體育場的平均交易額最高（25美元），食品飲料的平均交易額為15美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額為80美元。單場比賽消費，場館內消費交易額最高的是11月30日沙烏地阿拉伯對墨西哥的比賽，其次是11月26日阿根廷對墨西哥的比賽。在阿根廷對墨西哥的比賽中，墨西哥持卡人的消費（29％）幾乎是阿根廷持卡人（8％）的四倍。平均交易額最高的是11月29日美國對伊朗的比賽（29美元），餐飲消費的平均交易額達14美元，購買FIFA周邊商品的平均交易額則達89美元。消費額排名前五的比賽：沙烏地阿拉伯對墨西哥（11月30日）：占消費總額5.1％。阿根廷對墨西哥（11月26日）：占消費總額4.7％喀麥隆對巴西（12月2日）：占消費總額3.7％葡萄牙對烏拉圭（11月28日）：占消費總額3.6％卡達對厄瓜多（11月20日）：占消費總額3.6％Visa是FIFA 2022卡達世界盃的獨家支付科技合作夥伴，在所有受理支付卡的場館內獨家提供支付技術支援。透過FIFA官方場館內部署的5,300多感應式支付終端設備，球迷可使用Visa信用卡或金融卡支付，也可在任何2022年卡達世界盃官方場館購買Visa儲值卡進行支付。