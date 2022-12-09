港股上市、大陸「造車新勢力」之一的理想汽車9日港股盤後公布最新業績，2022年第三季營收總額為人民幣（下同）93.4億元，年增20.2％，季增7％，但遜於市場預期的96億元。期內淨虧損擴大至16.5億元，按非美國公認會計準則，更轉盈為虧，淨虧損為12.4億元。

新浪財經報導，隨後理想汽車董事會宣布，為投入更多時間處理個人事務，理想汽車執行董事兼總裁沈亞楠已辭職，自2023年1月1日起生效，新任執行董事兼總裁為馬東輝。

報導稱，今年第三季，理想汽車總交付量為26,524輛，年增5.6％。車輛銷售營收為90.5億元，年增22.5％，車輛毛利率為12.0％，年減9.1個百分點，季減9.2個百分點。至於公司整體毛利率為12.7％，年減達10.6個百分點，季減8.8個百分點。

對於第四季表現，理想預計車輛交付量為45,000至48,000輛，年增27.8％至36.3％。營收總額為165.1億元至176.1億元，年增55.4％至65.8％。