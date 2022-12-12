人民幣兌美元在岸價12日下午4點半收報6.9757元，較上一交易日官方收盤價6.9480元下跌277個基本點，單日跌幅0.4％。成交量則衰退到195.65億美元。

截至16：55分，人民幣兌美元離岸價報6.9790元，跌72個基本點，跌幅0.1％。

人民幣兌美元中間價12日報6.9565元，較上周五報價6.9588元上調23個基本點，創9月21日以來新高，漲幅0.03％。

在岸人民幣 收跌448個基點
人民幣中間價升683個基點 創半個月高
人民幣中間價大增638個基點 人行逆回購20億
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