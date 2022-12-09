陸股9日小漲，滬指收報3,206.95點，漲0.30％，成交額人民幣（下同）4,478億元。深成指收報1,1501.58點，漲0.98％，成交額5,518億元。創業板指收報2,420.63點，漲0.37％，成交額1,756億元。

新浪財經報導，滬指9日探底回升，深成指震盪上揚，午後漲幅擴大至1％，貴州茅台、招商銀行等權重股走強，上證50盤中漲1.5％。

盤面上，抗病毒概念繼續活躍，抗原檢測股領漲，天瑞儀器、英諾特、金石亞藥20CM漲停，毅昌科技、明德生物、華盛昌、九安醫療等漲停，宣泰醫藥、之江生物、安旭生物等漲超10％。

白酒、食品等消費股再度拉升，莊園牧場、桂發祥漲停，口子窖拉升逼近漲停。此外房地產、鋼鐵、有色金屬等輪番活躍，但個股跌多漲少，滬深兩市9日成交破兆元。

另外，大陸商品期貨9日多數收漲，鐵礦石、苯乙烯、焦煤漲逾4％，純鹼、玻璃、螺紋鋼、滬鎳漲逾3％，乙二醇、熱卷、PVC、焦炭、PTA、滬銀漲逾2％。