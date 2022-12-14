滬深兩市14日漲跌互現，上證指數接近平盤收市，滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）8,109億元。

香港信報報導，上證指數14日最多上漲13點，漲幅為0.43％，高見3,189點後承壓，盤中一度下跌7點，跌幅為0.24％，低見3,168點，最終收報3,176點，漲不足1點，漲幅為0.01％，成交額為3,339.51億元。

深證成指14日最多上漲51點，漲幅為0.45％，高見11,375點，盤中最多下跌25點，跌幅為0.22％，低見11,298點，終場收報11,321點，下跌1點，跌幅為0.02％，成交額為4,769.27億元。

滬深300指數14日收報3,954點，上漲9點，漲幅為0.23％。創業板指數14日收報2,368點，下跌8點，跌幅為0.34％。

各類股方面，飯店旅遊股漲逾3％，釀酒股漲逾2％，石油股漲逾1％。煤炭、金融股持穩。生物製藥股跌逾2％。房地產、電力、水泥、化工、基本金屬、鋼鐵股偏軟。