大陸11月經濟數據遜預期，A股15日個別發展，上證指數收跌7點，兩市成交額合計進一步縮減至人民幣（下同）7,662億元。

香港信報報導，上證指數最多升2點或0.08％，最高至3,179點後調頭向下，最多跌18點或0.57％，最低至3,158點，全日收報3,168點，跌7點或0.25％，成交額為3,052.05億元。

深成指先跌後升，最多跌52點或0.46％，最低至11,269點，最多升49點或0.44％，最高至11,371點，全日收報11,358點，升36點或0.32％，成交額為4,610.44億元。

滬深300指數收報3,951點，跌2點或0.07％，創業板指數收報2,399點，升31點或1.31％。

各類股個別發展，食品股跌逾2％，煤炭、酒店、水泥股跌逾1％，金融、石油、鋼鐵、生物製藥股偏軟，汽車製造股升逾2％，房地產、化工、有色金屬、電力股靠穩。