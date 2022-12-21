大陸A股三大指數21日小跌，滬指收報3,068.41點，跌0.17％，成交額人民幣（下同）2,269億元。深成指收報10,912.09點，跌0.34％，成交額3,467億元。創業板指收報2,303.70點，跌0.31％，成交額1,090億元。

新浪財經報導，A股三大指數21日衝高回跌，午後延續調整走勢，科創50、中證1000盤中均跌超1％。

盤面上，消費類股掀漲停潮，旅遊、零售、食品等類股紛紛走強，全聚德連續四天漲停板，西安旅遊、西安飲食、徐家匯、好想你、桂發祥等十多股漲停。新冠藥概念股午後活躍，眾生藥業漲停，舒泰神漲逾17％。

太陽能、半導體、汽車產業鏈等則集體走低，個股跌多漲少。主要行業ETF多數走低，軍工ETF、晶片ETF跌幅居前。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入45億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入19億元。

另外，大陸商品期貨21日多數收漲，燃油漲逾4％，鐵礦砂、焦煤、滬銀漲逾3％，焦炭、螺紋鋼、熱卷漲逾2％，生豬、尿素、滬鎳、滬錫、菜粕、棉花、豆粕、雞蛋、滬金、玻璃、棉紗、原油漲逾1％。

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