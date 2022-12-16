大陸股市16日走勢不一，上證指數接近平盤收市。臨近年尾，市場交投意願清淡，兩市成交合計進一步縮減至人民幣（下同）7,614億元。總結本周，滬指累計跌1.22％，終止連續六周的升勢。

上證指數最多跌17點或0.54％，低見3,151點後有買盤進駐，大盤一度升6點或0.21％，高見3,175點，午後再度回跌，全日收報3,167點，跌不足1點或0.02％，成交3,072.28億元。

深成指開低走低，最多跌123點或1.09％，低見11,234點，全日收市報11,295點，跌63點或0.56％，成交4,541.87億元。

滬深300指數報3,954點，升2點或0.06％；創業板指數報2,373點，跌25點或1.06％。

各類股個別發展，有色金屬、化工、石油股跌逾1％；電力股偏弱；水泥股漲逾2％；生物製藥、酒店旅遊股升逾1％；金融、房地產、鋼鐵、煤炭股走穩。