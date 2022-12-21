陸港股市21日開盤小漲，滬指開盤報3,078.33點，漲0.15％。深成指開盤報10,966.31點，漲0.16％。創業板指開盤報2,312.52點，漲0.07％。

新浪財經報導，盤面上，A股旅遊股21日開盤衝高，全聚德連四天漲停，西安旅遊、西安飲食、金陵飯店、三特索道、君亭酒店跟漲。A股醫藥股早盤反彈，靈康藥業率先漲停，海正藥業、亨迪藥業、宣泰醫藥、舒泰神、眾生藥業、新華製藥等漲逾5％。A股食品、乳業等消費股走強，好想你、煌上煌漲停，益客食品大漲超過10％，桂發祥、熊貓乳品、西部牧業、得利斯、味知香等跟漲。A股釀酒股21日開盤拉升，蘭州黃河直線漲停，會稽山、惠泉啤酒、古越龍山、金楓酒業、山西汾酒等跟漲。

A股供銷社概念股開盤走弱，天鵝股份跌停，中農聯合、敦煌種業、湖南發展、中農立華、永新股份等跟跌。

另外，香港恒指21日開高0.5％，報19,190.91點；恒生科技指數漲0.52％，漲幅隨後擴大至1％。小鵬汽車高開近6％，嗶哩嗶哩漲3.7％。