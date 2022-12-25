呈現新世代多元化。(台中市政府提供)

市長盧秀燕重視新住民教育，分別在山、海、屯、中區成立四所新住民學習中心，提供多元學習課程。(台中市政府提供)

台中市政府教育局昨日舉行「新住民學習中心聯合成果展」，邀請新住民家庭及民眾齊聚一堂，共同品嘗東南亞美食及參與闖關遊戲，場面熱鬧溫馨。教育局表示，市府分別在山、海、屯、中區成立四所新住民學習中心，提供多元學習課程，讓新住民能了解並適應台灣生活，促進多元文化和諧。

教育局表示，此次特別在德化國小舉辦聯合成果展，促進新住民互動機會，也同時展現學習中心今年度精彩的學習歷程；包括校外參訪、專題講座、技藝訓練學習等，以豐富又精彩的照片呈現；現場還邀請策略聯盟學校進行歌唱、學校特色課程獨輪車表演，以及具東南亞國家的特色的精彩演出等，讓參與民眾直呼不虛此行。

教育局指出，台中市4所新住民學習中心，分別由市立大道國中、大甲區德化國小、東勢區中山國小及太平區東平國小辦理，提供新住民及其子女多元學習課程，包含語文學習課程、人文鄉土課程(含多元文化宣導)、家庭教育課程、法令常識課程、多元培力課程(生活技能學習)等。

教育局強調，歡迎更多新住民朋友踴躍參與各項課程，新住民相關課程及活動可至「台中市新住民教育資源網」查詢。