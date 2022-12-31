全國手擲機飛行競賽，北新國中奪冠。（台中市教育局提供）

北新國中楊雋皓老師帶領學生李東諭勇奪國中組第一名。（台中市教育局提供）

台中二中學生游承諺勇奪高中組優等獎。（台中市教育局提供）

全國手擲機飛行競賽日前在高雄舉辦，由國中135隊、高中139隊同場競技，台中市北新國中選手不畏寒流，學生李東諭勇奪國中組全國第一名，顏于宸、吳宇芃更榮獲國中組全國佳作獎；目前就讀台中二中學生游承諺也以「北新科技A隊」榮獲高中組全國優等獎。

市府為實踐聯合國永續發展優質教育目標，教育局分別於山、海、屯、中各區各設置2座自造教育及科技中心，舉辦推廣科技教育及寒暑假課程、營隊活動，透過設備漂移與課程外送等資源分享，讓台中市科技教育成果遍地開花。

教育局長蔣偉民表示，教育局連3年舉辦台中市手擲機飛行競賽，選拔優秀選手代表台中市參加全國賽，除北新國中奪冠外，霧峰農工三位同學也獲得優等獎與佳作，華盛頓高中及其附設國中部也有5位同學分別獲得優等獎、甲等獎、佳作。

北新國中校長林慧娟表示，此競賽連結「想」與「做」的過程，有助學生主動發現困難，找到答案、解決問題，激發新的創意與發明，是每位參賽教師及學生最大的收穫。

北新國中指導老師楊雋皓提到，參賽隊伍必須在規定時間內完成作品，難度在於一架飛機要能同時完成直線飛行距離與滯空盤旋兩項性質截然不同的比賽，考驗選手的飛機製作技巧，不僅機身及機翼外型、重量、角度上須融入飛行科學原理，同時也要發揮創意及臨場因應現場氣流的調整能力。

北新國中學生李東諭表示，因課業繁忙，只能利用午休或週日時間練習，頂著大太陽，在戶外不斷測試；手擲機因以木材製作，機身輕巧不耐摔，摔落毀損就得想辦法修補、黏合，若無法修補只能重新製做，培訓期間，難免偶發狀況，飛行太高太遠，有時卡在樹上，還得出動梯子、竹竿進行救援任務，練習過程本身就是一件非常有意義的學習歷程。