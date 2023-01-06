春節腳步近，許多民眾提前做功課計畫出遊，麗寶樂園度假區祭出優惠，20至29日，12歲以下只要199元就能玩翻「探索世界」及出國也玩不到的「熊大的麗寶小鎮」主題雙樂園，許多小朋友已經蓄勢待發。

新春期間，12歲以下只要199元，就能玩翻麗寶樂園的「探索世界」及「熊大的麗寶小鎮」。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區指出，全新開幕的「熊大的麗寶小鎮」可愛又帶點復古英倫式建築外觀，與活潑大方的藍白配色完美融合，加上能與小鎮內靈魂人物-熊大鎮長、兔兔、莎莉、熊美等LINE FRIENDS明星近距離接觸，還有震撼人心且如身歷其境的體驗互動區，賦予遊客嶄新玩樂體驗。

新春期間，12歲以下只要199元，就能玩翻麗寶樂園的「探索世界」及「熊大的麗寶小鎮」。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區祭出優惠搶商機，春節期間20至29日止，12歲以下只要99元就能暢遊「探索世界」，再加價100元還能再玩討論度極高的「熊大的麗寶小鎮」，等於不用200元，就能同時享受雙樂園的超值遊玩旅程。另外，22至29日16：00過後入園，還可享499元雙人月光票優惠。

新春期間，12歲以下只要199元，就能玩翻麗寶樂園的「探索世界」及「熊大的麗寶小鎮」。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區表示，「熊大的麗寶小鎮」全新700坪擁有7種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」、「饅頭人藝術家」，藉由互動打造專屬的客製畫像，以及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」，要讓遊客一進入小鎮就玩到一點都不想要離開。