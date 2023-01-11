麗寶賽車主題旅店推出春節快閃住房專案，下殺半價優惠專案。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

探索世界12歲以下只要99元，再加100元即可體驗全新場域「熊大的麗寶小鎮」。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

春節出遊爸媽省荷包，12歲以下麗寶樂園只要99元。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶賽車主題旅店11日起推出春節快閃住房專案，凡於1月20-22日、1月26-28日期間入住，原價8000元競速客房，快閃價只要4000元(雙人房不含早餐)，下殺半價的優惠專案，限時開賣72小時、每日限量10間，想搶便宜的人手腳要快。

麗寶樂園度假區指出，為迎接史上最長春節，搶攻10天連假商機，春節期間推出眾多優惠好康。麗寶賽車主題旅店即日起推出春節快閃方案最低下殺5折起；麗寶樂園探索世界祭出12歲以下門票只要99元；新年穿新衣秀出吊牌，搭乘摩天輪最高限省500元以上再加送精美禮品。另麗寶OUTLET MALL全館最低2折起，還有迎新戳戳樂活動，有機會獲得超過萬元的名牌眼鏡、包包等好禮。

麗寶OUTLET MALL 春節期間舉辦「迎新戳戳樂」，憑100元即可參加一次，有機會獲得超過萬元的FENDI眼鏡、CUMAR仕女包、寶儷金造型墜鍊、餐飲兌換券等好禮；過年期間還有財神爺隨機出沒與你擲骰子送紅包。

C區中央廣場即日起至2月5舉辦超萌IP「那隻鳥」新春市集，C區1樓穹頂區1月17日-2月16日還有「泰想念泰國物產展」，網羅泰國特產、甜點、飲品與伴手禮等，首3日祭出泰國Pocky餅乾特價9元的限量破盤價，千萬不能錯過。

此外，麗寶樂園天空之夢摩天輪20-29日舉辦「這就是我的吊吊」活動，凡穿著全新衣褲或鞋子並露出未剪吊牌，一人符合此條件，即贈送精美小禮，並享摩天輪搭乘團體優惠價，越多人搭乘省越多，最高現省500元以上，還加送炫光棒或LINE FRIENDS超萌摩天輪車廂吊飾，更多資訊請至官網查詢。