在學者扮成祕密客實地訪查後，於「改善餐飲廢（汙）水排放」指標方面，墾丁大街獲全國最高評分，再獲「油汙處理」特色獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

在學者扮成祕密客實地訪查後，於「改善餐飲廢（汙）水排放」指標方面，墾丁大街獲全國最高評分，再獲「油汙處理」特色獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由環保署舉辦的環保夜市網路票選結果日前出爐，屏東縣墾丁大街夜市無論是得票數或是環境指標星等，都票選為非六都冠軍，而在學者扮成祕密客實地訪查後，於「改善餐飲廢（汙）水排放」指標方面，墾丁大街獲全國最高評分，再獲「油汙處理」特色獎。

屏縣府環保局指出，環保夜市評鑑指標有「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（汙）水排放」及「環境與公廁清潔」等5面向環保措施，日前全國各地環保夜市票選結果出爐後，由專家學者組成的祕密客實地訪查也隨之完成。

環保局長顏幸苑指出，在加計祕密客實地訪查成績後，墾丁大街夜市仍維持非六都第1名的成績，顯示墾丁大街夜市的努力不僅庶民有感，也同樣獲得專家學者肯定。

她說，墾丁大街的優異成績單是由環保局、墾管處、公路總局三工處楓港工務段、墾丁大街自治管理委員會及夜市各攤商共同協力創造出來的，讓墾丁大街這個聞名中外的旅遊勝地不僅顧經濟也能兼顧環境。

縣長周春米指出，這次環保夜市評鑑全國只有台南復華夜市、屏東墾丁大街夜市及花蓮東大門夜市等3處獲得特優，墾丁大街夜市為全國唯一省道上的夜市，能獲此佳績實屬不易，但得獎不是結束而是承擔下一階段責任的開始，環保夜市不是一蹴而成，極需公私部門協力合作方可達成，再度感謝各界的厚愛並持續支持。